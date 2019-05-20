PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Подвійне громадянство: Клімкін підтримав Зеленського

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського про надання подвійного громадянства.

Подвійне громадянство: Клімкін підтримав Зеленського

Павло Клімкін підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського щодо надання подвійного громадянства.

– Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду і початком президентства!

Приємно, що у своїй інавгураційній промові він згадав одну з моїх улюблених тем – питання подвійного громадянства для закордонних українців, які готові допомагати змінювати країну. Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним, – зазначив Клімкін.

Дипломат додав, що подвійне громадянство з Росією можливе тільки після деокупації Криму і Донбасу.

Читайте: Клімкін: Указ Путіна про паспорти – привід для воєнного втручання

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав заяву про відставку і сьогодні подав її на розгляд Верховної Ради.

ДжерелоPavlo Klimkin

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перші кадрові призначення Зеленського: хто увійшов у список
Продовжує дивувати – американські аналітики про інавгурацію Зеленського
Стефанчук призначений представником президента у Верховній Раді
Шефіра призначено першим помічником президента
Зеленський звільнив Муженка і призначив нового главу Генштабу
Зеленський просить Парубія скликати позачергове засідання Ради (ДОКУМЕНТ)
Менше говорити – більше робити: Кучма дав пораду Зеленському
Зеленський розпустив Раду та призначив позачергові вибори
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка