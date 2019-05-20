Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського про надання подвійного громадянства.
Павло Клімкін підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського щодо надання подвійного громадянства.
– Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду і початком президентства!
Приємно, що у своїй інавгураційній промові він згадав одну з моїх улюблених тем – питання подвійного громадянства для закордонних українців, які готові допомагати змінювати країну. Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним, – зазначив Клімкін.
Дипломат додав, що подвійне громадянство з Росією можливе тільки після деокупації Криму і Донбасу.
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Нагадаємо, Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав заяву про відставку і сьогодні подав її на розгляд Верховної Ради.
Джерело: Pavlo Klimkin