Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського про надання подвійного громадянства.

Павло Клімкін підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського щодо надання подвійного громадянства.

– Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду і початком президентства! Приємно, що у своїй інавгураційній промові він згадав одну з моїх улюблених тем – питання подвійного громадянства для закордонних українців, які готові допомагати змінювати країну. Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним, – зазначив Клімкін.

Дипломат додав, що подвійне громадянство з Росією можливе тільки після деокупації Криму і Донбасу.

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Нагадаємо, Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав заяву про відставку і сьогодні подав її на розгляд Верховної Ради.

Джерело: Pavlo Klimkin