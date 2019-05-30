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Факты / Украина / Политика

КСУ проверит конституционность указа о роспуске Рады

Конституционный суд Украины на заседании 4 июня рассмотрит дело о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

рада

В повестке дня КСУ на 4 июня отмечается, что Большая палата Конституционного суда рассмотрит вопрос “относительно определения формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов” относительно соответствия Конституции указа президента О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

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В то же время народный депутат Максим Бурбак в соцсетях обнародовал письмо судьи-докладчика Виктора Кривенко, в котором сообщается об открытии конституционного производства по заявлению группы нардепов.

Кстати, Верховный суд отказался рассматривать иск о признании противоправным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

ИсточникКСУ, Максим Бурбак

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