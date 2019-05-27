Верховный суд отказался открывать производство по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным его указа о роспуске Верховной Рады.

Верховный суд не будет рассматривать иск о признании противоправным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

В пресс-службе рассказали, что это дело не относится к юрисдикции Верховного суда.

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– Верховный суд пришел к выводу, что по содержанию положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады и президента относится к полномочиям Конституционного суда, — говорится в сообщении.

Напомним, народные депутаты на согласительном совете Верховной Рады обсудили имеет ли право президент распускать парламент, и когда на самом деле коалиция прекратила существовать.

Источник: Верховный суд