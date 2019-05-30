Конституційний суд України на засіданні 4 червня розгляне справу щодо законності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

У порядку денному КСУ на 4 червня зазначається, що Велика палата Конституційного суду розгляне питання “щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів” щодо відповідності Конституції указу президента Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

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Водночас народний депутат Максим Бурбак у соцмережах оприлюднив лист судді-доповідача Віктора Кривенка, в якому повідомляється про відкриття конституційного провадження за заявою групи нардепів.

До речі, Верховний суд відмовився розглядати позов про визнання протиправним указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Джерело: КСУ, Максим Бурбак