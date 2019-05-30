PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

КСУ перевірить конституційність указу про розпуск Ради

Конституційний суд України на засіданні 4 червня розгляне справу щодо законності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

рада

У порядку денному КСУ на 4 червня зазначається, що Велика палата Конституційного суду розгляне питання “щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів” щодо відповідності Конституції указу президента Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

Читайте: Розпуск Верховної Ради: чого хоче Зеленський

Водночас народний депутат Максим Бурбак у соцмережах оприлюднив лист судді-доповідача Віктора Кривенка, в якому повідомляється про відкриття конституційного провадження за заявою групи нардепів.

До речі, Верховний суд відмовився розглядати позов про визнання протиправним указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Джерело: КСУМаксим Бурбак

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

АП оприлюднила стенограму зустрічі Зеленського з главами фракцій Ради
Про хайп, розмови з Зеленським та пляшку з Лавровим – інтерв’ю Клімкіна
У Винника відповіли, чи збирається співак у політику
На вибори до Ради Парубій і партія Кличка підуть з Порошенком – ЗМІ
Партія Голос: хто входить до команди Вакарчука
Для зміни місця голосування тепер потрібен тільки паспорт
Зареєстровано першого кандидата на вибори до Ради
Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка