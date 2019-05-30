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Факты / Украина

В Раду внесены представления об отставке Климкина, Полторака и Грицака

Владимир Зеленский просит Верховную Раду уволить Павла Климкина, Степана Полторака и Василия Грицака.

В Раду внесены представления об отставке Климкина, Полторака и Грицака

Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представления об увольнении с должностей двух министров.

Президент просит уволить министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра обороны Украины Степана Полторака.

Кроме того, главой государства внесено представление об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Президент настаивает на том, что соответствующие представления парламент рассмотрел в неотложном порядке.

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Также готовится представление об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины, сообщают в Администрации президента.

Напомним, Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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