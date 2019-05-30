Володимир Зеленський просить Верховну Раду звільнити Павла Клімкіна, Степана Полторака і Василя Грицака.

Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів.

Президент просить звільнити міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра оборони України Степана Полторака.

Крім того, главою держави внесено подання про звільнення голови Служби безпеки України Василя Грицака.

Президент наполягає на тому, що відповідні подання парламент розглянув у невідкладному порядку.

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Також готується подання щодо звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України, повідомляють в Адміністрації президента.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу.