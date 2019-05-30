В Украине официально признали Национальную скаутскую организацию Пласт.

Нардепы приняли законопроект о признании и поддержке Пласта. За него проголосовало 228 народных депутатов.

– Закон регулирует порядок государственной поддержки Пласта – Национальной скаутской организации Украины и признает исторический вклад Пласта в гражданское образование детей и молодежи, получения и становления украинской государственности; чтит сотни пластунов и пластунок, погибших в борьбе за независимость Украины в XX веке и во время агрессии России на востоке Украины, начиная с 2014 года; поддерживает более чем столетнюю непрерывную традицию Пласта, который воспитал десятки тысяч активных граждан – педагогов и ученых, предпринимателей, врачей, журналистов, церковных деятелей, военных, – говорится на сайте парламента.

Скаутская организация появилась в Украине в 1911 году. Ее основателями выступили Александр Тысовский, Петр Франко и Иван Чмола.

Цель Пласта – “всестороннее, патриотическое воспитание и самовоспитание украинской молодежи сознательными, ответственными и полноценными гражданами местного, национального и мирового сообщества, лидерами общества на идейных основах Пласта и на принципах христианской морали”.

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