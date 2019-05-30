В Україні офіційно визнали Національну скаутську організацію Пласт.

Нардепи ухвалили законопроект про визнання і підтримку Пласту. За проголосувало 228 народних депутатів.

– Закон регулює порядок державної підтримки Пласту – Національної скаутської організації України і визнає історичний внесок Пласту у громадянську освіту дітей і молоді, здобуття і становлення української державності; вшановує сотні пластунів і пластунок, які полягли у боротьбі за здобуття незалежності України у XX столітті і під час агресії Росії на сході України, починаючи з 2014 року; підтримує понад столітню безперервну традицію Пласту, який виховав десятки тисяч активних громадян – освітян і науковців, підприємців, лікарів, журналістів, церковних діячів, військових, – йдеться на сайті парламенту.

Скаутська організація з’явилася в Україні у 1911 році. Засновниками організації були Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола.

Метою Пласту є “сприяння всебічному, патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот, провідників суспільства на ідейних засадах Пласту та на засадах християнської моралі”.

Читайте: Київрада погодила перейменування кількох вулиць

До речі, у Раду внесено подання про відставку Клімкіна, Полторака і Грицака.