Киевский городской совет согласовал переименование шести улиц города.

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование нескольких улиц столицы Украины.

Речь идет о переименовании следующих шести улиц:

Панельной на Андрея Аболмасова;

Российской на Юрия Литвинского;

Димитрова на Никифора Дровняка;

Ивана Шевцова на Василия Макуха;

Выборгской на Олексы Тихого;

Подвойского на Юрия Глушко.

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Перед согласованием переименований состоялись общественные обсуждения на портале территориальной общины.

Теперь переименования должны утвердить на пленарном заседании Киевсовета.

К слову, в метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов в связи с переходом на электронные средства оплаты проезда.

Источник: Киевский городской совет