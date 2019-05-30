Киевский городской совет согласовал переименование шести улиц города.
Комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование нескольких улиц столицы Украины.
Речь идет о переименовании следующих шести улиц:
- Панельной на Андрея Аболмасова;
- Российской на Юрия Литвинского;
- Димитрова на Никифора Дровняка;
- Ивана Шевцова на Василия Макуха;
- Выборгской на Олексы Тихого;
- Подвойского на Юрия Глушко.
Читайте: В Киеве на новом пешеходном мосту треснуло стекло
Перед согласованием переименований состоялись общественные обсуждения на портале территориальной общины.
Теперь переименования должны утвердить на пленарном заседании Киевсовета.
К слову, в метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов в связи с переходом на электронные средства оплаты проезда.
Источник: Киевский городской совет