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Факты / Украина

Киевсовет согласовал переименование нескольких улиц

Киевский городской совет согласовал переименование шести улиц города.

Киевсовет согласовал переименование нескольких улиц

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование нескольких улиц столицы Украины.

Речь идет о переименовании следующих шести улиц:

  • Панельной на Андрея Аболмасова;
  • Российской на Юрия Литвинского;
  • Димитрова на Никифора Дровняка;
  • Ивана Шевцова на Василия Макуха;
  • Выборгской на Олексы Тихого;
  • Подвойского на Юрия Глушко.

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Перед согласованием переименований состоялись общественные обсуждения на портале территориальной общины.

Теперь переименования должны утвердить на пленарном заседании Киевсовета.

К слову, в метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов в связи с переходом на электронные средства оплаты проезда.

Источник: Киевский городской совет

Фото: Dreamstime

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