Европейский банк реконструкции и развития заявил о поддержке Украины по проведению реформы энергорынка.

Европейский банк реконструкции и развития поддерживает планы Украины по проведению реформы энергорынка. Об этом сказано в официальном заявлении банка.

– Мы активно поддерживаем идею перехода к либерализованному и конкурентному рынку в этом секторе, так как считаем это наилучшим путем к максимальной эффективности генерации электроэнергии. В 2017 году ЕБРР вместе со всеми ключевыми международными партнерами Украины настоятельно рекомендовал внести поправки к закону О рынке электроэнергии. Мы считаем, что изложенные в этом законе принципы реформ со временем приведут к появлению прозрачного и диверсифицированного сектора электроэнергетики, который будет обеспечивать чистую, устойчивую и доступную по цене энергию для всех украинцев, – заявил ЕБРР.

В банке также сообщили, что готовы оказать всяческую помощь, чтобы второй этап энергореформы (внедрение оптового рынка электроэнергии, – Ред.) был запущен в ближайшее время, а украинские потребители как можно быстрее смогли воспользоваться преимуществами либерализации данного рынка.

Европейский банк реконструкции и развития рекомендует отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине на некоторый срок. В то же время перенос срока его открытия должен сопровождаться выработкой четкого плана последовательных шагов, которые обеспечат его нормальный запуск.

С 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля. Она предполагает имплементацию норм Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

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13 мая премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что запуск рынка планируется в срок, и добавил, что новации не должны приводить к повышению цен на электроэнергию для населения.

Согласно данным регулятора (НКРЭКУ), Украина готова к запуску оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, как это предусмотрено законом О рынке электроэнергии.

Напомним, введение нового энергорынка является условием получения €500 млн макрофинансовой помощи.

Источник: Деловая столица