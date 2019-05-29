Генеральный директор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниэльссон заявил о том, что запуск рынка электроэнергии в Украине является главным условием получения €500 млн макрофинансовой помощи.

Внедрение закона О рынке электроэнергии является условием получения следующего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере €500 млн. Об этом сообщил журналистам генеральный директор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниэльссон после встреч в Киеве с представителями украинской власти.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что возможность выделения макрофинансовой помощи Украине зависит от выполнения страной программы сотрудничества с МВФ и условий, зафиксированных в договоре Украины с ЕС по предоставлению макрофинансовой помощи. Одним из таких условий является запуск рынка электроэнергии.

– Важными условиями получения следующего транша (макрофинансовой помощи) является принятие законов О противодействии отмыванию денег, О введении авторизованного экономического оператора, реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации и имплементация закона О рынке электроэнергии, – заявил Даниэльссон.

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В соответствии с законом Украины О рынке электрической энергии, новый рынок электроэнергии, функционирующий по европейским стандартам, должен быть запущен 1 июля 2019 года. Это является одним из условий программы сотрудничества с МВФ, по которой Украина рассчитывает получить в текущем году $2,5 млрд, а также макрофинансовую помощь ЕС в размере €500 млн.

Напомним, Украина может не получить средства от партнеров, если не запустит энергорынок 1 июля.