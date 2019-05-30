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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

ЄБРР підтримує реформу енергоринку за затвердженою законом моделлю

Європейський банк реконструкції і розвитку заявив про підтримку України у проведенні реформи енергоринку.

ЄБРР підтримує реформу енергоринку за затвердженою законом моделлю

Європейський банк реконструкції і розвитку підтримує плани України щодо проведення реформи енергоринку. Про це сказано в офіційній заяві банку.

– Ми активно підтримуємо ідею переходу до лібералізованого та конкурентного ринку в цьому секторі, так як вважаємо це найкращим шляхом до максимальної ефективності генерації електроенергії. У 2017 році ЄБРР разом з усіма ключовими міжнародними партнерами України наполегливо рекомендував внести правки до закону Про ринок електроенергії.

Ми вважаємо, що викладені в цьому законі принципи реформ з часом приведуть до появи прозорого і диверсифікованого сектору електроенергетики, який буде забезпечувати чисту, стійку і доступну за ціною енергію для всіх українців, – заявив ЄБРР.

У банку також повідомили, що готові надати будь-яку допомогу, щоб другий етап енергореформи (впровадження оптового ринку електроенергії, – Ред.) був запущений найближчим часом, а українські споживачі якомога швидше змогли скористатися перевагами лібералізації цього ринку.

Європейський банк реконструкції і розвитку рекомендує відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні на деякий термін. У той же час перенесення терміну його відкриття повинне супроводжуватися виробленням чіткого плану послідовних кроків, які забезпечать його нормальний запуск.

З 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку запланований на 1 липня. Вона передбачає імплементацію норм Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

Читайте: Ринок електроенергії повинен працювати – Шпек

13 травня прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив, що запуск ринку планується за терміном, і додав, що новації не повинні призводити до підвищення цін на електроенергію для населення.

Згідно з даними регулятора (НКРЕКП), Україна готова до запуску оптового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, як це передбачено законом Про ринок електроенергії.

Нагадаємо, запуск нового енергоринку є умовою отримання €500 млн макрофінансової допомоги.

Джерело: Ділова столиця

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