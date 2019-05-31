Президент Володимир Зеленський сподівається, що антиросійські санкції діятимуть до повернення українських територій.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом і Польщі Яцеком Чапутовичем, під час якої подякував за підтримку України у питанні захисту суверенітету і територіальної цілісності.

– Дякую за підтримку санкційної політики проти Росії і сподіваюся на її продовження – поки українські території не будуть повернені повністю, – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що другим фронтом для нашої країни є боротьба з корупцією і бідністю.

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Міністри Швеції і Польщі підтвердили підтримку зусиль України щодо захисту територіальної цілісності та звільнення політичних в’язнів.

До слова, міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб хоче ввести санкції проти Росії за проведення незаконних розкопок у Криму.