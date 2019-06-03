Юлия Мендель получила должность пресс-секретаря Владимира Зеленского по результатам конкурса.

Пресс-секретарем Владимира Зеленского станет бывшая журналистка Фактов на ICTV Юлия Мендель.

Указ о ее назначении уже опубликован на сайте президента Украины.

Сообщается, что Мендель победила на конкурсе, который Зеленский объявил 30 апреля.

Требованиями к кандидатам были: знание не менее трех языков, опыт работы в журналистике или публичной сфере, а также возможность работать при необходимости ежедневно и круглосуточно.

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32-летняя Юлия Мендель родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве.

Напомним, Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника главного следственного управления СБУ.

Источник: Команда Зеленского

Фото: Iuliia Mendel