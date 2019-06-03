Юлія Мендель отримала посаду прес-секретаря Володимира Зеленського за результатами конкурсу.

Прес-секретарем Володимира Зеленського стане колишня журналістка Фактів на ICTV Юлія Мендель.

Указ про її призначення мають опублікувати 3 червня.

Повідомляється, що Мендель перемогла на конкурсі, який Зеленський оголосив 30 квітня.

Вимогами до кандидатів були: знання щонайменше трьох мов, досвід роботи у журналістиці або публічній сфері, а також можливість працювати у разі потреби щодня і цілодобово.

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32-річна Юлія Мендель народилася у Херсоні, навчалася журналістиці у Києві.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Григорія Остафійчука з посади начальника головного слідчого управління СБУ.

Джерело: Команда Зеленского

Фото: Iuliia Mendel