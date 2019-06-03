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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нова програма співпраці з МВФ: у НБУ назвали терміни

На підписання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна може розраховувати не раніше кінця вересня – початку жовтня.

НБУ

Робота над новою програмою Україна-МВФ може зайняти, у кращому випадку, пару місяців, вважає глава ради Нацбанку Богдан Данилишин.

– Необхідно врахувати і те, що представники Фонду для її обговорення приїдуть не раніше формування нового уряду за підсумками парламентських виборів. Виходить, раніше вересня представників МВФ чекати не доводиться, тому підписання документів варто очікувати не раніше кінця вересня – початку жовтня, – зазначив банкір.

Він також нагадав, що чинна програма stand-by передбачає виділення двох траншів – $1,3 млрд у травні (час переноситься) і $1,2 млрд у листопаді.

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При цьому, за словами Данилишина, на другий транш Україна може розраховувати, якщо виконувала умови Меморандуму про співпрацю з МВФ.

Нагадаємо, Україна отримає транш МВФ після завершення позачергових виборів до Верховної Ради та формування нового уряду.

Джерело: Богдан Данилишин

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