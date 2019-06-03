3 червня в Україні офіційно почала діяти нова редакція українського правопису.

Остання редакція українського правопису набула сили 3 червня 2о19 року з моменту публікації на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

Рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.

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Зараз розробляється план введення нової редакції українського правопису в освітній процес.

Раніше ми писали, що пропонує нова редакція українського правопису.