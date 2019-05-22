Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису.
Нова редакція українського правопису заснована на новітніх мовних явищах, які набули поширення у різних сферах суспільного, наукового і культурного життя.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.
Документ ухвалили “з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації застосування норм правопису”.
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Нагадаємо, що закон про забезпечення функціонування української мови як державної опубліковано в газеті Голос України.
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