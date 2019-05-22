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Факти / Україна

Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису

Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису.

Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису

Нова редакція українського правопису заснована на новітніх мовних явищах, які набули поширення у різних сферах суспільного, наукового і культурного життя.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

Документ ухвалили “з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації застосування норм правопису”.

novoi-redaktsii-pravopisu by Angelina Malinovskaya on Scribd

Читайте: Штрафи та жорсткий контроль: що передбачає закон про мову

Нагадаємо, що закон про забезпечення функціонування української мови як державної опубліковано в газеті Голос України.

Джерело: Укрінформ

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