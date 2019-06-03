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Факты / Украина / Политика

Переговоры в Минске: Кучма объяснил, почему вернулся

Леонид Кучма заявил, что не мог отказаться от предложения работать над решением проблем по миру на Донбассе.

Леонід Кучма

Леонид Кучма прокомментировал свое возвращение в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе.

Второй президент Украины заявил, что “не мог не согласиться с таким предложением, когда Украина переживает не лучшие времена в своей истории”.

– Понимаю, что сегодня есть возможность работать над решением тех проблем, которые сегодня существуют.

Кучма отметил, что он привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них.

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Также президент выразил удивление, что в ситуации, когда в стране война, противоречий среди политиков становится гораздо больше, чем когда в Украине был мир.

Как сообщалось, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит делегацию в Минске на заседании 5 июня.

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