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Факты / Украина / Политика

Зеленский про Минск 5 июня: Территорией торговать никто не собирается

Украина 5 июня на переговорах в Минске озвучит конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Зеленский про Минск 5 июня: Территорией торговать никто не собирается

Заседание Трехсторонней контактной группе в Минске состоится 5 июня.

На нем украинская сторона озвучит конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что делегация от Украины будет настаивать на том, чтобы по озвученным предложениям были закреплены конкретные сроки их выполнения.

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При этом президент заверил, что “никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается”.

Как сообщалось, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит делегацию в Минске на заседании 5 июня.

Фото: Администрация Президента

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