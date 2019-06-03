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Факти / Україна / Політика

Переговори у Мінську: Кучма пояснив, чому повернувся

Леонід Кучма заявив, що не міг відмовитися від пропозиції працювати над вирішенням проблем щодо миру на Донбасі.

Леонід Кучма

Леонід Кучма прокоментував своє повернення у Тристоронню контактну групу з урегулювання ситуації на Донбасі.

Другий президент України заявив, що “не міг не погодитися з такою пропозицію, коли Україна переживає не найкращі часи у своїй історії”.

– Розумію, що сьогодні є можливість працювати над вирішенням тих проблем, які існують нині.

Кучма наголосив, що він звик у своєму житті ухвалювати рішення, виконувати їх і відповідати за них.

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Також президент висловив здивування, що у ситуації, коли у країні війна, протиріч серед політиків стає набагато більше, ніж коли в Україні був мир.

Як повідомлялося, другий президент України Леонід Кучма очолить делегацію в Мінську на засіданні 5 червня.

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