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Факты / Украина / Политика

Что известно об Иване Бакановом: биография заместителя главы СБУ

Иван Баканов стал новым заместителем председателя СБУ. Факты ICTV рассказывают кто такой Баканов и чем запомнилась его деятельность.

Что известно об Иване Бакановом: биография заместителя главы СБУ

Руководителя предвыборного штаба Владимира Зеленского Ивана Баканова назначили первым заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Биография Ивана Баканова

Иван Баканов – бизнесмен, глава партии Слуга народа,  глава избирательного штаба Владимира Зеленского. Один из основателей, руководитель и юрист Квартала 95.

Иван Баканов родился 2 мая 1974 в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил Академию труда и социальных отношений в Киеве.

С 25 января 2013 – руководитель ООО Квартал 95, а с  27 декабря 2013 – руководитель ООО Студия Квартал-95.

В президентской предвыборной кампании 2019 Иван Баканов – глава предвыборного штаба Владимира Зеленского.

Женат с Оксаной Лазаренко, супруги воспитывают сына.

Читайте: Первые кадровые назначения Зеленского: кто вошел в список

Напомним, главой Администрации Президента стал Андрей Богдан.

Фото: УНИАН

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