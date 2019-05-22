Иван Баканов стал новым заместителем председателя СБУ. Факты ICTV рассказывают кто такой Баканов и чем запомнилась его деятельность.

Руководителя предвыборного штаба Владимира Зеленского Ивана Баканова назначили первым заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Биография Ивана Баканова