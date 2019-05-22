Иван Баканов стал новым заместителем председателя СБУ. Факты ICTV рассказывают кто такой Баканов и чем запомнилась его деятельность.
Руководителя предвыборного штаба Владимира Зеленского Ивана Баканова назначили первым заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Биография Ивана Баканова
Иван Баканов – бизнесмен, глава партии Слуга народа, глава избирательного штаба Владимира Зеленского. Один из основателей, руководитель и юрист Квартала 95.
Иван Баканов родился 2 мая 1974 в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил Академию труда и социальных отношений в Киеве.
С 25 января 2013 – руководитель ООО Квартал 95, а с 27 декабря 2013 – руководитель ООО Студия Квартал-95.
В президентской предвыборной кампании 2019 Иван Баканов – глава предвыборного штаба Владимира Зеленского.
Женат с Оксаной Лазаренко, супруги воспитывают сына.
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Напомним, главой Администрации Президента стал Андрей Богдан.