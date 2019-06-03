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Факти / Україна

СБУ має зупинити тиск на бізнес – Баканов

Перший заступник голови СБУ Іван Баканов заявив, що Служба безпеки має реагувати на випадки тиску на бізнес.

Іван Баканов

Перший заступник голови СБУ Іван Баканов під час прес-конференції розповів, що одне із завдань Служби безпеки – зупинити тиск на бізнес.

– Люди, “кришуючи” тіньовий бізнес, інколи забуваються і переходять до тиску на звичайний, білий бізнес. Зрозуміло, що ми повинні реагувати на такі факти, діяти швидко та ефективно, – сказав Баканов.

За його словами, для того аби припинився тиск на бізнес не потрібно змінювати закони, а діяти відповідно до закону.

Читайте: Що відомо про Івана Баканова: біографія заступника глави СБУ

Заступник голови СБУ звернувся до суспільства із закликом подавати відповідні факти до Служби безпеки.

Він додав, що потрібно виводити тіньовий бізнес з тіні, оскільки саме він є “кормовою базою для корупції”.

До слова, президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови СБУ Віктора Кононенка.

Фото: Адміністрація Президента

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