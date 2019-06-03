Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Законопроект №10358 о конфискации незаконных активов чиновников и наказания за приобретение таких активов внесен в Верховную Раду.

Инициатором соответствующего законопроекта от 3 июня выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц – по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Также возобновляется наказание для чиновников за незаконное обогащение – статья Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 года Конституционный Суд Украины признал неконституционной.

В случае выявления необоснованных активов на сумму более 900 тыс. гривен ответственности не смогут избежать и топ-чиновники, которые незаконно обогащались раньше, и те, кто решится на это в будущем. Таким образом, наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков.

Все эти активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение наступит в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это и определено Конвенцией ООН против коррупции.

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Напомним, что проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение отправили на согласование в МВФ и посольство США.