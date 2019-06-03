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Факти / Україна

Законопроект про незаконне збагачення внесено в Раду: що він передбачає

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про відповідальність за незаконне збагачення.

Законопроект про незаконне збагачення внесено в Раду: що він передбачає

Законопроект №10358 про конфіскацію незаконних активів чиновників і покарання за отримання таких активів внесений до Верховної Ради.

Ініціатором відповідного законопроекту від 3 червня виступив президент України Володимир Зеленський.

Законопроект запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців – за рішенням суду у цивільному порядку без обвинувального вироку. Також поновлюється покарання для чиновників за незаконне збагачення – стаття Кримінального кодексу, яку в лютому 2019 року Конституційний Суд України визнав неконституційною.

У разі виявлення необґрунтованих активів на суму понад 900 тисяч гривень відповідальності не зможуть уникнути і топ-посадовці, які незаконно збагачувалися раніше, і ті, хто наважиться на це у майбутньому. Таким чином, напрацьовані раніше матеріали щодо незаконного збагачення можуть бути використані антикорупційними органами для позовів.

Усі ці активи стягуватимуться у дохід держави у цивільному порядку за позовами Національного антикорупційного бюро, погодженими з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення наступатиме у разі, якщо предметом незаконного збагачення будуть активи, що перевищують значний розмір, як це й визначено Конвенцією ООН проти корупції.

Законопроект про незаконне …

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Нагадаємо, що проект закону про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення відправили на погодження в МВФ і посольство США.

Джерело: Адміністрація Президента

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