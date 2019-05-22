Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поговорили по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с Владимиром Путиным по воплощению Минских договоренностей в связи со сменой власти в Украине.

Политики раскритиковали указы Кремля об упрощении предоставления российского гражданства украинцам.

Они также обсудили, как можно способствовать воплощению Минских договоренностей после избрания нового президента Украины.

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Ангела Меркель и Эммануэль Макрон отметили, что Россия все еще является членом Совета Европы. Но, чтобы не потерять своего места, она должна решить еще открытые вопросы.

Напомним, несколько лет назад РФ перестала платить членские взносы, что могло привести к ее исключению из Совета Европы.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поддержали встречу нормандской четверки после выборов.