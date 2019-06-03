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Факти / Україна / Політика

Зеленський про Мінськ 5 червня: Територією торгувати ніхто не збирається

Україна 5 червня на переговорах у Мінську озвучить конкретні пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зеленський про Мінськ 5 червня: Територією торгувати ніхто не збирається

Засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 5 червня.

На ньому українська сторона озвучить конкретні пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що делегація від України наполягатиме на тому, щоб за озвученими пропозиціями були закріплені конкретні терміни їхнього виконання.

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При цьому, запевнив президент, “ніхто територією і суверенітетом України торгувати не збирається”.

Як повідомлялося, другий президент України Леонід Кучма очолить делегацію в Мінську на засіданні 5 червня.

Фото: Адміністрація Президента

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