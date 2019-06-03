Україна 5 червня на переговорах у Мінську озвучить конкретні пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 5 червня.

На ньому українська сторона озвучить конкретні пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що делегація від України наполягатиме на тому, щоб за озвученими пропозиціями були закріплені конкретні терміни їхнього виконання.

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При цьому, запевнив президент, “ніхто територією і суверенітетом України торгувати не збирається”.

Як повідомлялося, другий президент України Леонід Кучма очолить делегацію в Мінську на засіданні 5 червня.