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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Второй транш ЕС: Домбровскис дал Зеленскому обещание

Валдис Домбровскис сказал, когда ЕС рассмотрит вопрос выделения второго транша макрофинансовой помощи Украине.

Второй транш ЕС: Домбровскис дал Зеленскому обещание

ЕС примет решение о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере €500 млн после того, как Украина выполнит соответствующие требования.

Об этом после встречи в Брюсселе с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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В свою очередь президент Украины заверил, что Киев выполнит взятые на себя международные обязательства, включая те, которые касаются взаимоотношений с международными финансовыми институтами.

Как сообщалось, ЕС выдвинул Украине 5 условий для получения транша.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Администрация Президента

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