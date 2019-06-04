Валдис Домбровскис сказал, когда ЕС рассмотрит вопрос выделения второго транша макрофинансовой помощи Украине.

ЕС примет решение о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере €500 млн после того, как Украина выполнит соответствующие требования.

Об этом после встречи в Брюсселе с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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В свою очередь президент Украины заверил, что Киев выполнит взятые на себя международные обязательства, включая те, которые касаются взаимоотношений с международными финансовыми институтами.

Как сообщалось, ЕС выдвинул Украине 5 условий для получения транша.