Владимир Зеленский в Брюсселе объявил о неизменности курса Украины в ЕС и НАТО и заявил о готовности Киева к переговорам с Россией.

Владимир Зеленский во время своего официального визита в Брюссель сделал несколько важных для Украины заявлений. В частности, президент назвал неизменным внешнеполитическим приоритетом курс Украины в ЕС и НАТО. Также Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей.

Факты ICTV собрали главные тезисы c общей пресс-конференции Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Украина не изменит стратегического курса на членство в ЕС и НАТО. Зеленский напомнил, что этот внешнеполитический приоритет закреплен в Конституции Украины.

Киев готов сесть за стол переговоров со страной-агрессором.

– Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы должны, в первую очередь, быть способными защитить себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах.

Украина ожидает визита Североатлантического совета НАТО в Киев в июле текущего года.

Украина намерена построить разрушенный мост в Станице Луганской, в районе которого действует единственный пункт пропуска между “ЛНР” и подконтрольной Киеву территорией.

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5 июня делегация Украины на переговорах в Минске поднимет вопрос о прекращении огня на Донбассе и обмене пленными.

В переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе примет участие новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Столтенберг заявил, что НАТО положительно оценивает намерения Владимира Зеленского мирно завершить конфликт на востоке Украины.

НАТО приветствует решение международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Россия должна освободить пленных украинских моряков.

Напомним, Зеленский заявил, что никто не будет торговать территорией Украины во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.