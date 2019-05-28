Украина получит 500 млн евро транша от ЕС, если примет автоматическую проверку е-деклараций.

Украина должна принять среднесрочный план реформирования Таможенной и Налоговой служб и автоматическую проверку электронной деклараций.

Такие условия были выдвинуты Украине для предоставления следующего транша макрофинансовой помощи от ЕС.

Также, чтобы получить 500 млн евро долгосрочного дешевого займа, наша страна должна принять закон, касающийся борьбы с отмыванием средств, и закон, касающийся автоматизированных экономических операторов.

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Кроме того, от Украины требуют начать имплементацию закона о рынке электроэнергии.

К слову, ранее условием для получения транша в ЕС назвали продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.