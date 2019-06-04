Валдіс Домбровскіс сказав, коли ЄС розгляне питання виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні.
ЄС ухвалить рішення про надання Україні другого траншу в розмірі макрофінансової допомоги €500 млн після того, як Україна виконає відповідні вимоги.
Про це після зустрічі у Брюсселі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.
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Зі свого боку президент України запевнив, що Київ виконає взяті на себе міжнародні зобов’язання, включно з тими, які стосуються взаємин із міжнародними фінансовими інститутами.
Як повідомлялося, ЄС висунув Україні 5 умов для отримання траншу.
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