Валдіс Домбровскіс сказав, коли ЄС розгляне питання виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні.

ЄС ухвалить рішення про надання Україні другого траншу в розмірі макрофінансової допомоги €500 млн після того, як Україна виконає відповідні вимоги.

Про це після зустрічі у Брюсселі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

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Зі свого боку президент України запевнив, що Київ виконає взяті на себе міжнародні зобов’язання, включно з тими, які стосуються взаємин із міжнародними фінансовими інститутами.

Як повідомлялося, ЄС висунув Україні 5 умов для отримання траншу.