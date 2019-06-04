Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого почти три месяца удерживали в штрафном изоляторе российской колонии в Тверской области, перевели в тюремную больницу, где он прошел медицинское обследование.

Владимира Балуха перевели из штрафного изолятора в тюремную больницу колонии в Тверской области.

Епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России Григорий Михнов-Вайтенко, который накануне посетил украинца, сказал, что Балух прошел медицинское обследование, но его результаты неизвестны.

По его словам, Балух находится сам в больничной палате, а его переводу способствовала уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова.

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Он отметил, что в целом украинец выглядит неплохо, и выразил надежду, что он пробудет там хотя бы две-три недели.

– Потому что без окон, без света в ШИЗО, в котором он почти три месяца был… А тут, в общем, довольно большая палата, с высоким потолком, с окнами на зелень. Здесь ему будет, по крайней мере, получше. Настроение у него хорошее, бодрое, – рассказал епископ.

Напомним, еще в марте Владимира Балуха перевели в штрафной изолятор колонии №4 города Торжок Тверской области РФ.

3 октября 2018 года так называемый Верховный суд Крым изменил приговор Владимиру Балуху – с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев.

Фото: Крим. Реалії