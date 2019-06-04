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Факти / Україна

Майже три місяці у ШІЗО: Балуха перевели до тюремної лікарні

Українського політв’язня Володимира Балуха, якого майже три місяці утримували у штрафному ізоляторі російської колонії у Тверській області, перевели до тюремної лікарні, де він пройшов медичне обстеження.

Майже три місяці у ШІЗО: Балуха перевели до тюремної лікарні

Володимира Балуха перевели зі штрафного ізолятора до тюремної лікарні колонії до у Тверській області.

Єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії Григорій Міхнов-Вайтенко, який напередодні відвідав українця, сказав, що Балух пройшов медичне обстеження, але його результати невідомі.

За його словами, Балух знаходиться сам у лікарняній палаті, а його переведенню сприяла уповноважена з прав людини у Тверській області Надія Єгорова.

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Він зазначив, що загалом українець виглядає непогано, і висловив сподівання, що він пробуде там хоча б два-три тижні.

– Тому що без вікон, без світла в ШІЗО, в якому він майже три місяці був… А тут, загалом, досить велика палата, з високою стелею, з вікнами на зелень. Тут йому буде, принаймні, трохи краще. Настрій у нього хороший, бадьорий, – розповів єпископ.

Нагадаємо, ще у березні Володимира Балуха перевели до штрафного ізолятора колонії №4 міста Торжок Тверської області РФ.

3 жовтня 2018 року так званий Верховний суд Криму змінив вирок Володимиру Балуху – з 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.

Фото: Крим. Реалії

Джерело: Крим. Реалії

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