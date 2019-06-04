Большая палата Конституционного суда обсудит законность указа президента Украины о роспуске парламента 11 июня.

Большая палата Конституционного суда соберется для рассмотрения дела о конституционности указа президента Украины о роспуске парламента 11 июня.

Конституционное производство этого дела судьи признали неотложным. Рассматривать дело будут в форме устного производства.

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Как известно, 62 народных депутата попросили Конституционный суд определить законность указа президента О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Источник: Конституционный суд