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Факты / Украина

Неотложно: когда КС рассмотрит указ о роспуске Рады

Большая палата Конституционного суда обсудит законность указа президента Украины о роспуске парламента 11 июня.

Неотложно: когда КС рассмотрит указ о роспуске Рады

Большая палата Конституционного суда соберется для рассмотрения дела о конституционности указа президента Украины о роспуске парламента 11 июня.

Конституционное производство этого дела судьи признали неотложным. Рассматривать дело будут в форме устного производства.

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Как известно, 62 народных депутата попросили Конституционный суд определить законность указа президента О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Источник: Конституционный суд

Фото: Dreamstime

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