Велика палата Конституційного суду обговорить законність указу президента України про розпуск парламенту 11 червня.
Велика палата Конституційного суду збереться для розгляду справи щодо конституційності указу президента України про розпуск парламенту 11 червня.
Конституційне провадження цієї справи судді визнали невідкладним. Розглядатимуть справу у формі усного провадження.
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Як відомо, 62 народних депутати попросили Конституційний суд визначити законність указу президента Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Джерело: Конституційний суд
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