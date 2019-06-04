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Факти / Україна

Невідкладно: коли КС розгляне указ про розпуск Ради

Велика палата Конституційного суду обговорить законність указу президента України про розпуск парламенту 11 червня.

Невідкладно: коли КС розгляне указ про розпуск Ради

Велика палата Конституційного суду збереться для розгляду справи щодо конституційності указу президента України про розпуск парламенту 11 червня.

Конституційне провадження цієї справи судді визнали невідкладним. Розглядатимуть справу у формі усного провадження.

Читайте: Верховний суд не розглядатиме позов про скасування указу про розпуск Ради

Як відомо, 62 народних депутати попросили Конституційний суд визначити законність указу президента Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

Джерело: Конституційний суд

Фото: Dreamstime

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