Народные депутаты Оксана Заружко и Максим Ефимов подготовили законопроект, призванный повысить эффективность использования средств в этой сфере.

Средства, выплачиваемые предприятиями в качестве экологического налога, с 2015 года не направляются на экологические нужды, что беспокоит отраслевых экспертов и экологов.

Представители Верховной Рады отметили, что измененная реформа распределения эконалога была подготовлена с целью адаптации государственной экологической политики к международным стандартам.

– У предприятий-загрязнителей нет никаких стимулов, чтобы усиливать внимание к экологическому вопросу. Им дешевле оплатить этот экологический налог, чем инвестировать огромные средства в экомодернизацию. Именно поэтому, изучив опыт наших европейских партнеров, в частности Чешской республики и королевства Швеции, где созданы модели государственного партнерства ключевых отраслей промышленности и энергетики по вопросам экологической модернизации, подобную модель мы хотим ввести и в Украине, – отмечает Оксана Заружко.

Суть проекта в том, чтобы до 70% экологического налога, который начисляется каждому предприятию, можно было автоматически вернуть в случае, если предприятие провело экологическую модернизацию и доказало ее эффективность.

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– Мы предлагаем изменить Бюджетный и Налоговый кодексы таким образом, чтобы у предприятий появились налоговые стимулы вкладывать деньги в долгосрочные проекты экологической модернизации. После того, как Министерство экологии и природы проведет экспертизу и утвердит, что действительно, эта модернизация полезна для окружающей среды Украины, до 70% от начисленного экологического налога предприятия могли сэкономить, им эти средства были возмещены. Делаться это будет в автоматическом режиме, вроде того, как это сейчас происходит с налогом на добавленную стоимость, – пояснила автор проекта.

Проблема обсуждалась специалистами в ходе Международного форума Innovation Market. В тексте резолюции форума отмечается, что тревожные тенденции распределения эконалога возникли сразу после законодательных изменений в 2015 году.

– До 2013 года средства, полученные от эконалога, направлялись в специальный фонд Государственного бюджета, с 2014 года – это общий фонд. С 2015 года исключена норма, которая позволяла предприятиям получать часть средств экологического налога на реализацию экологических мероприятий, – говорится в документе.

Таким образом, лишь в 2018 году более 4 млрд грн налогов прошли мимо экологических мероприятий.

– Экологический налог в Украине рассматривается как фискальная функция, а не направляется на решение экологических проблем. Средства, которые тратятся на экологическое оздоровление страны, недостаточны и намного меньше размера экологического налога, который платят предприятия-загрязнители, – отмечается в выводах экспертов.

Напомним, ранее министр экологии отметил, что эконалог должен стимулировать модернизацию промышленности.