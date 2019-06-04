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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Верховній Раді запропонували реформу механізму розподілу екоподатку в Україні

Народні депутати Оксана Заружко та Максим Єфімов підготували законопроект, покликаний підвищити ефективність використання коштів у цій сфері.

У Верховній Раді запропонували реформу механізму розподілу екоподатку в Україні

Гроші, що виплачуються підприємствами як екологічний податок, з 2015 року не направляються на екологічні потреби, що турбує галузевих експертів і екологів.

Представники Верховної Ради відзначили, що змінена реформа розподілу екоподатку була підготовлена з метою адаптації державної екологічної політики до міжнародних стандартів.

– У підприємств-забруднювачів немає жодних стимулів, щоб посилювати увагу до екологічного питання. Оскільки їм дешевше оплатити цей екологічний податок, ніж інвестувати величезні кошти в екомодернізацію.

Саме тому, вивчивши досвід наших європейських партнерів, зокрема Чеської республіки та королівства Швеції, де створені моделі державного партнерства ключових галузей промисловості і енергетики з питань екологічної модернізації, подібну модель ми хочемо ввести і в Україні, – зазначає Оксана Заружко.

Суть проекту в тому, щоб до 70% екологічного податку, який нараховується кожному підприємству, можна було автоматично повернути, якщо підприємство провело екологічну модернізацію і довело її ефективність.

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– Ми пропонуємо змінити Бюджетний і Податковий кодекси таким чином, щоб у підприємств з’явилися податкові стимули вкладати гроші в довгострокові проекти екологічної модернізації.

Після того, як Міністерство екології та природи проведе експертизу і затвердить, що дійсно ця модернізація корисна для навколишнього середовища України, до 70% від нарахованого екологічного податку підприємства могли б заощадити, їм ці кошти мають відшкодувати.

Робитися це буде в автоматичному режимі, на зразок того, як це зараз відбувається з податком на додану вартість, – пояснила автор проекту.

Проблема обговорювалася фахівцями на Міжнародному форумі Innovation Market. У тексті резолюції форуму наголошується, що тривожні тенденції розподілу екоподатку виникли відразу після законодавчих змін у 2015 році.

– До 2013 року – кошти, отримані від екоподатку, направлялися до спеціального фонду Державного бюджету, з 2014 року – це загальний фонд. З 2015 року виключена норма, яка дозволяла підприємствам отримувати частину коштів екологічного податку на реалізацію екологічних заходів, – йдеться у документі.

Таким чином, лише в 2018 році більше 4 млрд грн податків пройшли повз екологічні заходи.

– Екологічний податок в Україні розглядається як фіскальна функція, а не спрямовується на вирішення екологічних проблем. Засоби, які витрачаються на екологічне оздоровлення країни, недостатні і набагато менше розміру екологічного податку, який сплачують підприємства-забруднювачі, – зазначається у висновках експертів.

Нагадаємо, раніше міністр екології зазначив, що екоподаток повинен стимулювати модернізацію промисловості.

Джерело: Апостроф

Фото: Pixabay

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