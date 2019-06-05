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Факти / Україна

На кіберзахист і командування – НАТО виділить Україні €40 млн

НАТО збирається виділити на підтримку України більше €40 млн.

На кіберзахист і командування – НАТО виділить Україні €40 млн

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники і партнери Альянсу планують виділити €40 млн на підтримку України.

За його словами, значна частина коштів піде на зміцнення кіберзахисту.

– Через десять трастових фондів союзники і партнери з НАТО зобов’язалися виділити понад €40 млн на підтримку України. У таких сферах, як командування та управління, кіберзахист і медична реабілітація, – сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО нагадав, що радники Альянсу підтримують оборонні реформи України, а союзники проводять навчання ЗСУ.

До слова, віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс розповів, коли ЄС ухвалить рішення щодо надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги.

Джерело: НАТО

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