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Факты / Украина

Большие потери в зоне ООС: трое погибших, еще трое ранены

За сутки оккупанты 16 раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. К сожалению, трое украинских военных погибли, еще трое ранены.

ООС Донбас

В результате вражеских обстрелов за сутки двое военнослужащих ООС погибли, трое украинских защитников получили ранения.

По данным штаба, враг трижды применил запрещенные минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Боевики также обстреливали ВСУ из вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

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Горячо было по всей линии соприкосновения – в районе Авдеевки, Опытного, Новоселовки Второй, Талаковки, Чермалыка, Павлополя, Песков, Водяного, Крымского, Новолуганского, Золотого-4 и Станицы Луганской.

По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, еще один – ранен.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил – в районе Талаковки, Водяного и Золотого-1.

– В результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, – уточняет штаб ООС.

Таким образом погибли трое наших бойцов.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит делегацию в Минске на заседании 5 июня.

ИсточникООС

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