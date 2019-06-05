За добу окупанти 16 разів відкривали вогонь в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. На жаль, троє українських військових загинули, ще трьох поранено.

Внаслідок ворожих обстрілів за добу двоє військовослужбовців ООС загинули, троє українських захисників отримали поранення.

За даними штабу, ворог тричі застосував заборонені міномети калібрів 120 мм і 82 мм.

Бойовики також обстрілювали ЗСУ з озброєння БМП, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

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Гаряче було на всій лінії зіткнення – у районі Авдіївки, Опитного, Новоселівки Другої, Талаківки, Чермалика, Павлополя, Пісків, Водяного, Кримського, Новолуганського, Золотого-4 та Станиці Луганської.

За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще одного – поранено.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об’єднаних сил – у районі Талаківки, Водяного і Золотого-1.

– Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, – уточнює штаб ООС.

Таким чином загинули троє наших бійців.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма очолить делегацію в Мінську на засіданні 5 червня.

Джерело: ООС