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Факты / Украина / Политика

Заседание ТКГ 5 июня: о чем будет говорить Кучма в Минске

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая должна состояться 5 июня будут обсуждать освобождения удерживаемых лиц и вопросы безопасности.

Заседание ТКГ 5 июня: о чем будет говорить Кучма в Минске

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что приоритетным вопросом на заседании ТКГ будет освобождение заложников и вопросы безопасности.

– Накануне заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске, Леонид Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдик. Встреча состоялась в Киеве, – написала Олифер.

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Стороны обсудили повестку дня работы в ТКГ 5 июня.

– Главные вопросы – освобождение заложников и вопросы безопасности, – добавила пресс-секретарь.

Как сообщалось, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит делегацию в Минске на заседании 5 июня.

Фото: Администрация Президента

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