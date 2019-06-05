Зеленский в Брюсселе продолжает встречаться с европейскими лидерами. Каким был первый зарубежный визит президента и что он будет обозначать для Украины – в материале Фактов ICTV.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Брюсселе. Во время поездки 4-5 июня глава государства встречается с топ-чиновниками ЕС и НАТО.

Зеленский продолжил традицию Петра Порошенко и первую поездку совершил в институции Европейского Союза. Напомним, бывший президент первой посетил ПАСЕ в Страсбурге.

График у нового президента плотный. Во вторник, 4 июня, Зеленский общался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и президентом Польши Анджеем Дудой.

А на 5 июня у него были запланированы беседы с представителем ЕС по вопросам иностранных дел Федерикой Могерини и председателем Европейского Совета Дональдом Туском.

Результаты встреч Зеленского в Брюсселе

В целом поездка президента в столицу ЕС лишь подтвердила, что внешняя политика, которую Украина проводила последние пять лет, останется неизменной.

На официальных встречах Зеленский задекларировал стратегический курс государства на приобретение членства в ЕС и НАТО, а также заявил о готовности выполнять взятые на себя международные обязательства.

Жан-Клод Юнкер со своей стороны заверил украинского президента в полной поддержке ЕС.

Кроме того, лидеры согласовали дату саммита Украина-ЕС. Встреча запланирована на 8 июля в Киеве.

Позже, во время совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом, президент сказал, что готов к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.

Положительные сдвиги и по экономической поддержке. Валдис Домбровскис заверил, что ЕС завершит рассмотрение вопроса о транше в размере €500 млн, как только Украина выполнит условия их получения.

Протокольные встречи

Еще в статусе кандидата в президенты Зеленский посещал Париж, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В статусе же президента это первые серьезные знакомства Зеленского с европейскими чиновниками.

Ему было важно наладить персональные связи с международными партнерами, считает политолог Игорь Рейтерович.

– Личностные контакты – это очень важная вещь. У Петра Порошенко они по некоторым направлениям были налажены, и в Украине проблем не было. Многие вопросы решались на личностном уровне.

Эксперт добавляет, если Зеленскому удастся наработать контакты, а он человек коммуникабельный, то Украина будет иметь неплохие перспективы по решению проблем, в которых требуется помощь ЕС.

И положительные сигналы были продемонстрированы уже на первой встрече с Жан-Клодом Юнкером. Политики в приподнятом настроении появились перед прессой и даже обменялись шуткой.

На вопрос журналистов, не скучает он по Порошенко, Юнкер ответил, что у него появился новый друг. А Зеленский подхватил – Я лучше. Новый лучше старого.

– В целом тональность очень положительная. Это говорит о том, что, с одной стороны, ЕС внимательно наблюдает за Украиной, а с другой – ждет от нас каких-то шагов, – комментирует политолог.

Без внимания к СМИ

Несмотря на то, что европейские СМИ сконцентрировали внимание на украинском президенте, он ограничил свое с ними общение.

После встречи с Юнкером времени на общение с прессой вообще не было предусмотрено, а по итогам разговора со Столтенбергом и Туском давали совместные пресс-конференции, впрочем, без вопросов от журналистов.

– Европейская пресса очень внимательно к этому относится. Для них принципиальна адекватная коммуникация с представителями власти. Поэтому не очень позитивный бэкграунд сложился, – считает Игорь Рейтерович.

Политолог предполагает, что Зеленский пока не отработал механизмы работы с прессой.

Мало переговоров

– Конечно, хотелось бы больше переговоров. Даже не публичных, а неформальных. Насколько мне известно, их было не так уж и много.

По словам эксперта, это бы позволило новому президенту представить свое видение решения насущных проблем, стоящих перед Украиной – и в контексте прекращения активных боевых действий, и в вопросах возвращения аннексированного Крыма.

– С другой стороны, это позволило бы Владимиру Зеленскому услышать позицию наших международных партнеров – как они видят дальнейшую деятельность в рамках нормандского, минского форматов, – добавляет Рейтерович.

Курс неизменен

В общем, встречи Зеленского продемонстрировали положительные тенденции в вопросах сотрудничества с ЕС и НАТО. Впрочем, эксперт отмечает, что теперь важно подкрепить обещания перед ЕС ответными шагами.

– Заявления заявлениями, но если Владимир Зеленский говорит, что мы значительное внимание будем уделять борьбе с коррупцией, соответственно, будут ожидать практических шагов в Украине.

И продемонстрировать их президент имеет возможность уже в ближайшее время. Эксперт добавляет, что в контексте возможной перезагрузки работы НАПК, НАБУ та САП сотрудничество с международными партнерами станет более интенсивным и будет иметь практические последствия.

Политолог также напомнил, что несмотря на визиты президента, он все еще не представил четкого видения внешнеполитического курса:

– Пока завершенной, расписанной стратегии внешнеполитического позиционирования от Владимира Зеленского мы не увидели. Были отдельные моменты, но без формулировки общего видения.

Первое впечатление, как правило, яркое. И перед Владимиром Зеленским, который сегодня представляет имидж всей страны, ответственная задача. В каком-то плане ему даже труднее, чем было Петру Порошенко в 2014 году, потому что пока зарубежная пресса в новостях о брюссельских встречах не забывает напоминать, что Зеленский – бывший комик без предварительного опыта в политике.

Лилия Ященко