5 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом Європейської комісії, високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федерікою Могеріні.

У Брюсселі пройшла зустріч Володимира Зеленського і Федеріка Могеріні. Вони обговорили питання звільнення українських моряків та всіх політичних в’язнів та домовилися посилити спільний тиск на РФ з цією метою. Також обговорили подальші кроки у контексті виконання Мінських домовленостей та підтримки українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих Росією територіяхУкраїни.

Були порушені питання активізації реформ у боротьбі з корупцією, судової реформи, реформи СБУ.

Зеленський подякував Федеріці Могеріні за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та політику невизнання незаконної анексії Криму.

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До речі, раніше Факти ICTV писали, яким був перший закордонний візит Зеленського та що він означатиме для України.