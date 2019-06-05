PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский: Украина в ЕС похоронит имперский проект РФ

Владимир Зеленский в Брюсселе заявил, что членство Украины в ЕС приведет к краху имперского проекта России.

Зеленский: Украина в ЕС похоронит имперский проект РФ

Владимир Зеленский в Брюсселе провел совместную пресс-конференцию с Дональдом Туском.

Президент Украины заявил, что ключевыми направлениями его работы будет борьба с коррупцией и противодействие российской агрессии.

– Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве, – сказал Зеленский.

В свою очередь президент Европейского Совета осудил захват украинских моряков Россией и призвал Москву немедленно освободить военнопленных.

Читайте: Донбасс, НАТО и Саакашвили: 7 тезисов из интервью Зеленского в Брюсселе

Также Туск поделился негативным отношением в ЕС к фактам выдачи российских паспортов жителям Украины на территориях временно оккупированных Донбасса и Крыма.

– Это противоречит Минским соглашениям, – подчеркнул он.

Кроме того, Туск пообещал, что ЕС будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Напомним, Зеленский в Брюсселе объявил о неизменности курса Украины в ЕС и НАТО и заявил о готовности Киева к переговорам с Россией.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Новые лица в политике: почему звезды идут на выборы в Верховную Раду
Донбасс, НАТО и Саакашвили: 7 тезисов из интервью Зеленского в Брюсселе
Зеленский в Брюсселе: что значит первый зарубежный визит президента
Генштаб на заседании ТГК представит генерал-майор Богдан Бондарь
Зеленский обратился к РФ из-за эскалации на Донбассе
Саммит Украина-ЕС в Киеве: Зеленский и Юнкер договорились о дате
Второй транш ЕС: Домбровскис дал Зеленскому обещание
Остановить РФ и Северный поток-2: Зеленский втретился с Дудой
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка