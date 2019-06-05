Владимир Зеленский в Брюсселе заявил, что членство Украины в ЕС приведет к краху имперского проекта России.
Владимир Зеленский в Брюсселе провел совместную пресс-конференцию с Дональдом Туском.
Президент Украины заявил, что ключевыми направлениями его работы будет борьба с коррупцией и противодействие российской агрессии.
– Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве, – сказал Зеленский.
В свою очередь президент Европейского Совета осудил захват украинских моряков Россией и призвал Москву немедленно освободить военнопленных.
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Также Туск поделился негативным отношением в ЕС к фактам выдачи российских паспортов жителям Украины на территориях временно оккупированных Донбасса и Крыма.
– Это противоречит Минским соглашениям, – подчеркнул он.
Кроме того, Туск пообещал, что ЕС будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
Напомним, Зеленский в Брюсселе объявил о неизменности курса Украины в ЕС и НАТО и заявил о готовности Киева к переговорам с Россией.