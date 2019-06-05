Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Донбасс, а референдум по вступлению Украины в НАТО будет проведен тогда, когда украинцы будут к этому готовы.

Владимир Зеленский в Брюсселе дал большое интервью, в котором прокомментировал убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком, возможный референдум о вступлении Украины в НАТО и шансы получить второй транш ЕС.

Факты ICTV собрали главные тезисы из интервью президента Украины.

Виновных в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком привлекут к уголовной ответственности. Зеленский не исключает и политической ответственности в связи с трагедией.

Украинская власть вынесет вопрос вступления в НАТО, когда граждане будут к этому готовы.

– Я говорил, что мы информационно должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно.

Зеленский уверен, что Украина получит второй транш от ЕС в размере €500 млн. Именно переговоры относительно макрофинансовой помощи президент назвал своей главной миссией в Брюсселе.

Глава государства уверен, что Украина вернет временно оккупированные территории Донбасса. В связи с этим власти планируют в июне обсудить с крупным бизнесом вопросы развития Донбасса.

Зеленский предложил Павлу Климкину остаться на посту министра иностранных дел, но дипломат решил пойти в политику.

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Команда Зеленского добавила в поданный законопроект о незаконном обогащении уголовную ответственность и взыскание необоснованных активов.

– Я думаю, что без такого закона мы не имеем с вами права говорить о какой-либо антикоррупционной деятельности в Украине.

Президент вернул гражданство бывшему губернатору Одесской области, так как считает, что у Саакашвили паспорт забрали незаконно.

Напомним, Зеленский в Брюсселе объявил о неизменности курса Украины в ЕС и НАТО и заявил о готовности Киева к переговорам с Россией.