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Факты / Украина / Политика

Донбасс, НАТО и Саакашвили: 7 тезисов из интервью Зеленского в Брюсселе

Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Донбасс, а референдум по вступлению Украины в НАТО будет проведен тогда, когда украинцы будут к этому готовы.

Донбасс, НАТО и Саакашвили: 7 тезисов из интервью Зеленского в Брюсселе

Владимир Зеленский в Брюсселе дал большое интервью, в котором прокомментировал убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком, возможный референдум о вступлении Украины в НАТО и шансы получить второй транш ЕС.

Факты ICTV собрали главные тезисы из интервью президента Украины.

  • Виновных в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком привлекут к уголовной ответственности. Зеленский не исключает и политической ответственности в связи с трагедией.
  • Украинская власть вынесет вопрос вступления в НАТО, когда граждане будут к этому готовы.

– Я говорил, что мы информационно должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно.

  • Зеленский уверен, что Украина получит второй транш от ЕС в размере €500 млн. Именно переговоры относительно макрофинансовой помощи президент назвал своей главной миссией в Брюсселе.
  • Глава государства уверен, что Украина вернет временно оккупированные территории Донбасса. В связи с этим власти планируют в июне обсудить с крупным бизнесом вопросы развития Донбасса.
  • Зеленский предложил Павлу Климкину остаться на посту министра иностранных дел, но дипломат решил пойти в политику.

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  • Команда Зеленского добавила в поданный законопроект о незаконном обогащении уголовную ответственность и взыскание необоснованных активов.

– Я думаю, что без такого закона мы не имеем с вами права говорить о какой-либо антикоррупционной деятельности в Украине.

  • Президент вернул гражданство бывшему губернатору Одесской области, так как считает, что у Саакашвили паспорт забрали незаконно.

Напомним, Зеленский в Брюсселе объявил о неизменности курса Украины в ЕС и НАТО и заявил о готовности Киева к переговорам с Россией.

Источник: Радио Свобода

Фото: Администрация Президента

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