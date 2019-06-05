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Факти / Україна / Політика

Зеленський: Україна в ЄС поховає імперський проект РФ

Володимир Зеленський у Брюсселі заявив, що членство України в ЄС призведе до краху імперського проекту Росії.

Зеленський: Україна в ЄС поховає імперський проект РФ

Володимир Зеленський у Брюсселі провів спільну прес-конференцію з  Дональдом Туском.

Президент України заявив, що ключовими напрямами його роботи буде боротьба з корупцією та протидія російській агресії.

– Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі, – сказав Зеленський.

Зі свого боку президент Європейської Ради засудив захоплення українських моряків Росією і закликав Москву негайно звільнити військовополонених.

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Також Туск поділився негативним ставлення у ЄС до фактів видачі російських паспортів жителям України на територіях тимчасово окупованих Донбасу і Криму.

– Це суперечить Мінській угоді, – наголосив він.

Крім того, Туск пообіцяв, що ЄС і надалі підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Нагадаємо, Зеленський у Брюсселі оголосив про незмінність курсу України в ЄС і НАТО і заявив про готовність Києва до переговорів із Росією.

Фото: Dreamstime

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