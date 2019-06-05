Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Брюсселе, сделал заявление в связи с эскалацией конфликта на Донбассе.

Владимир Зеленский считает, что усиленные обстрелы позиций ВСУ в зоне ООС на Донбассе, которые привели к гибели трех украинских военных, являются открытой демонстрацией РФ возможности обострения конфликта, что станет предметом обсуждения в Брюсселе.

– Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы, – отметил Зеленский.

Глава государства также высказал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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Напомним, за сутки оккупанты 16 раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, трое украинских военных погибли, еще трое ранены.

Источник: Володимир Зеленський