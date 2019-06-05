PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский обратился к РФ из-за эскалации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Брюсселе, сделал заявление в связи с эскалацией конфликта на Донбассе.

Володимир Зеленський

Владимир Зеленский считает, что усиленные обстрелы позиций ВСУ в зоне ООС на Донбассе, которые привели к гибели трех украинских военных, являются открытой демонстрацией РФ возможности обострения конфликта, что станет предметом обсуждения в Брюсселе.

– Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске.

Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы, – отметил Зеленский.

Глава государства также высказал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Читайте: Заседание ТКГ 5 июня: о чем будет говорить Кучма в Минске

Напомним, за сутки оккупанты 16 раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, трое украинских военных погибли, еще трое ранены.

Источник: Володимир Зеленський

Фото: Администрация Президента

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Авто ВСУ подбили управляемой ракетой: как погибли двое военных
Генштаб на заседании ТГК представит генерал-майор Богдан Бондарь
Большие потери в зоне ООС: трое погибших, еще трое ранены
Саммит Украина-ЕС в Киеве: Зеленский и Юнкер договорились о дате
Второй транш ЕС: Домбровскис дал Зеленскому обещание
Остановить РФ и Северный поток-2: Зеленский втретился с Дудой
Курс Украины и переговоры с РФ: о чем Зеленский говорил в Брюсселе
Украина готова к переговорам с РФ – Зеленский
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка