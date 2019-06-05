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Факти / Україна / Політика

Зеленський звернувся до РФ через ескалацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Брюсселі, зробив заяву у зв’язку з ескалацією конфлікту на Донбасі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що посилені обстріли позицій ЗСУ в зоні ООС на Донбасі, які спричинили загибель трьох українських військових, є відкритою демонстрацією РФ можливості загострення конфлікту, що стане предметом обговорення у Брюсселі.

– Хочу звернутися до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі. Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську.

Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії. Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами її відкриту демонстрацію, а українська делегація у Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили, – зазначив Зеленський.

Глава держави також висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

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Нагадаємо, за добу окупанти 16 разів відкривали вогонь в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, троє українських військових загинули, ще трьох поранено.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Адміністрація Президента

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