Вчера в нескольких городах Украины прошла акция Безнаказанность убивает, во время которой требовали наказать полицейских, подозреваемых в смерти ребенка. Факты ICTV собрали пять резонансных историй о преступлениях с участием силовиков.

Изнасилование во Врадиевке

Летом 2013 года в больницу поселка Врадиевка со множественными переломами черепа, в тяжелом состоянии попала Ирина Крашкова. Женщина утверждала, что ее избили и изнасиловали офицеры милиции лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрижак.

По словам потерпевшей, ее также бил егерь Сергей Рябиненко – водитель авто, на котором женщину вывезли в лесополосу.

Руководство правоохранительных органов пыталось спасти нарушителей от суда, однако это вызвало волну массовых протестов, из-за чего дело не удалось замять.

В итоге Дрижака и Полищука приговорили к 15 годам лишения свободы, а Рябиненко – к 11 годам заключения.

Упал с лавки и умер

В Киеве в ночь с 17 на 18 мая 2010 года в Шевченковском райотделе милиции Киева умер студент Игорь Индило.

Правоохранители объяснили, что смерть студента наступила в результате трех падений, которые он сам и совершил. Сначала он упал с высоты роста, а потом с лавочки.

Спустя несколько лет экспертиза показала, что человек не мог получить подобную черепно-мозговую травму от заявленных падений.

Обвиняемого в убийстве Игоря лейтенанта Сергея Приходько в 2012 году приговорили к пяти годам заключения за превышение власти с испытательным сроком в два года.

Расстрел из травматического пистолета

6 апреля в Киеве сотрудник Нацполиции и его брат решили расстрелять водителя квадроцикла из травматического пистолета, в результате чего нанесли ему телесные повреждения.

Хулиганские действия они совершили во время отдыха на столичном массиве Осокорки.

Подозреваемому полицейскому объявили о подозрении. Если вина будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Выволокли из дома, избили и застрелили

24 августа 2016 года на вызов в частный дом прибыли шестеро полицейских, которым сообщили о том, что хозяин жилища Александр Цукерман напился и устроил дебош.

Мужчину заковали в наручники и в одних трусах выволокли во двор, где избили, а после застрелили.

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Судмедэксперты пришли к выводу, что в мужчину стреляли с близкого расстояния, после чего жители Кривого Озера обвинили в смерти Цукермана полицейских и попробовали устроить самосуд.

В суде оказались четверо полицейских, однако в СИЗО находится лишь Денис Ляхвацкий, который признался, что стрелял в мужчину. Остальных правоохранителей освободили под залог.

Приговора по указанному делу пока нет.

Выстрелили в голову ребенку

В городе Переяслав-Хмельницкий в результате случайного выстрела пятилетний мальчик получил ранение в голову, в результате чего скончался через несколько дней в больнице.

По предварительной информации, полицейские употребляли спиртные напитки и решили пострелять по металлическим банкам в местах, где могли находиться люди. В результате этих действий пострадал мальчик.

Сотрудникам Нацполиции сообщили о подозрении и вскоре суд на два месяца взял их под стражу. Подозреваемым в убийстве пятилетнего ребенка грозит пожизненное заключение.

Стороне обвинения еще предстоит доказать вину полицейских, поскольку недавно появилась информация о том, что произвести выстрел из пистолета мог другой ребенок.

К слову, в Запорожье мужчина убил свою жену, совершил попытку убить ребенка, а затем покончил с собой.