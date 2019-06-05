Вчора у кількох містах України пройшла акція Безкарність вбиває, під час якої вимагали покарати поліцейських, підозрюваних у смерті дитини. Факти ICTV зібрали 5 резонансних історій про злочини за участю силовиків.

Зґвалтування у Врадіївці

Влітку 2013 року у лікарню селища Врадіївка з множинними переломами черепа, у важкому стані потрапила Ірина Крашкова. Жінка стверджувала, що її побили і зґвалтували офіцери міліції лейтенант Дмитро Поліщук і старший лейтенант Євген Дрижак.

Також її бив єгер Сергій Рябіненко – водій авто, на якому жінку вивезли в лісосмугу.

Керівництво правоохоронних органів намагалося врятувати порушників від суду, однак це викликало хвилю масових протестів, через що справу не вдалося зам’яти.

У результаті Дрижака і Поліщука засудили до 15 років позбавлення волі, а Рябіненка – до 11 років ув’язнення.

Впав з лавки і помер

У Києві в ніч з 17 на 18 травня 2010 року у Шевченківському райвідділі міліції Києва помер студент Ігор Індило.

Правоохоронці пояснили, що смерть студента настала у результаті трьох падінь, які він сам і вчинив. Спочатку він впав з висоти зросту, а потім з лавки.

Через кілька років експертиза показала, що людина не могла отримати подібну черепно-мозкову травму від заявлених падінь.

Обвинуваченого у вбивстві Ігоря лейтенанта Сергій Приходько у 2012 році засудили до п’яти років ув’язнення за перевищення влади з випробувальним терміном на два роки.

Розстріл з травматичного пістолета

6 квітня у Києві співробітник Нацполіції і його брат вирішили розстріляти водія квадроцикла з травматичного пістолета, у результаті чого завдали йому тілесних ушкоджень.

Хуліганські дії вони вчинили під час відпочинку на столичному масиві Осокорки.

Підозрюваному поліцейському оголосили про підозру. Якщо вина буде доведена, то йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Виволокли з дому, побили і застрелили

24 серпня 2016 року на виклик у приватний будинок прибули шестеро поліцейських, яким повідомили про те, що господар житла Олександр Цукерман напився і влаштував дебош.

Чоловіка закували в наручники і в одних трусах виволокли надвір, де побили, а після застрелили.

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Судмелексперти дійшли висновку, що у чоловіка стріляли з близької відстані, після чого жителі Кривого Озера звинуватили у смерті Цукермана поліцейських і спробували влаштувати самосуд.

У суді опинилися четверо поліцейських, проте в СІЗО знаходиться лише Денис Ляхвацкій, який зізнався, що стріляв у чоловіка. Решту правоохоронців звільнили під заставу.

Вироку у вказаній справі наразі немає.

Вистрілили у голову дитині

У місті Переяслав-Хмельницький у результаті випадкового пострілу 5-річний хлопчик отримав поранення в голову, у результаті чого помер через кілька днів у лікарні.

За попередньою інформацією, поліцейські вживали спиртні напої і вирішили постріляти по металевих банках в місцях, де могли знаходиться люди. У результаті цих дій постраждав хлопчик.

Співробітникам Нацполіції повідомили про підозру і незабаром суд на два місяці взяв їх під варту. Підозрюваним у вбивстві 5-річної дитини загрожує довічне ув’язнення.

Стороні обвинувачення іще потрібно довести провину поліцейських, оскільки недавно з’явилася інформація про те, що зробити постріл з пістолета могла інша дитина.

До слова, у Запоріжжі чоловік убив свою дружину, здійснив спробу вбити дитину, а потім наклав на себе руки.